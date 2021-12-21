Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов в первом чтении

Депутаты Государственной думы РФ в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении педофилов.

Заседание состоялось 21 декабря. На нем поднималась такая важная тема как защита детей от педофилов. Депутаты приняли решение о мере наказания для ранее судимых за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

«Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред», сообщается в Telegram-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Сам законопроект об ужесточении меры ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних был внесен в Госдуму в сентябре этого года. Его авторами были депутаты Александр Хинштейн, Павел Крашенников и сенатор Андрей Турчак.