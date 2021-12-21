Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщило информационное агентство Bloomberg.

По данным сотрудников издания, главы государств в рамках телефонной беседы обсудили ситуацию вокруг Украины.

Стоит отметить, что Франция и Германия не так давно заявили о готовности к новому раунду саммита в «нормандском формате». Сам Макрон отметил, что хотел бы добиться существенного прогресса по этому направлению.

Позиция Москвы несколько иная. В Кремле не видят смысла в новой встрече, так как Киев до сих пор не выполнил договоренности, к которым стороны пришли в прошлый раз.