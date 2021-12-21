Ведущий Шейнин приструнил критиковавшего предложения России к Западу американца Бома

Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин поставил на место американского журналиста Майкла Бома, который решил подвергнуть критике требования российской стороны к Западу.

По словам Бома, у Москвы якобы нет возможностей в виде определенных ресурсов для того, чтобы диктовать Западу свои условия. Он подчеркнул, что в условиях нынешней реальности российские предложения можно сравнить с «матерными криками из окопа».

Однако, по мнению Шейнина, в таком случае Соединенные Штаты не стали бы даже выслушивать условия России. Он указал, что, помощник американского лидера Джейк Салливан — в отличие от журналиста Бома — понимает ценность ресурсов РФ. Именно поэтому политик из Вашингтона и обсуждает предложения Москвы с помощником президента России Юрием Ушаковым, отметил ведущий ток-шоу «Время покажет».

Бом, в свою очередь, не выдержал и высказал свое мнение о пунктах, которые США не собираются обсуждать с РФ. Журналист уверен, что Вашингтон и Североатлантический альянс относятся к распискам так же, как Россия к обсуждению принадлежности Крыма. Шейнину хватило всего одной фразы, чтобы заставить замолчать критиковавшего ультиматум Москвы Западу американца.

«Не кажется ли тебе, что перечисление пунктов, которые можно и нельзя обсуждать – это уже и есть диалог, который, наконец, начался?» — задал ему риторический вопрос ведущий.

Ранее сообщалось, что участие бывших стран Советского Союза в программах Североатлантического альянса не нужно сравнивать с интеграцией в его политическую и военную инфраструктуру. Соответствующим мнением поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.