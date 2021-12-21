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Цена газа в Европе впервые в истории поднялась выше двух тысяч долларов

Европа и США
Цена газа в Европе впервые в истории поднялась выше двух тысяч долларов

Цены на газ в Европе снова стремительно растут. По данным торгов ICE, стоимость тысячи кубометров голубого топлива взлетела сразу на 22,6% и составила 2100 долларов за одну тысячу кубов.

Накануне цены на газ на бирже ICE поднимались до 1723,4 долларов за тысячу кубов.

Топливо снова стало дорожать в Старом Свете на фоне недостаточных запасов в хранилищах. 21 декабря «Газпром» приостановил поставки ресурса  по трубопроводу Ямал - Европа в Германию. По данным Reuters, начались реверсные поставки из ФРГ в Польшу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это коммерческой ситуацией.

 

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