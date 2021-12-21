Глава ФЗНЦ Максим Шугалей прокомментировал нежелание Мали вести переговоры с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон 20 декабря намеревался посетить Мали, однако в Бамако его визит не согласовали. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей пояснил, чем обосновано нежелание правительства Мали принимать французского лидера.

«Разговаривать не о чем. Потому что за 8 лет с момента ввода международного военного контингента в страну, который инициировала Франция, проблем только прибавилось», — пишет Шугалей в своем Telegram-канале.

За долгие годы присутствия внушительного контингента международных сил ситуация с боевиками в Мали изменилась только в худшую сторону. Террористы расширили влияние и стали чаще нападать как на военных, так и на гражданских. Власти страны приняли решение обратиться за помощью к «ЧВК Вагнера». Иностранные СМИ пишут, что россияне прибыли в Бамако и приступили к обучению местных силовиков в конце августа текущего года.

В Париже к этим событиям отнеслись негативно. Сейчас Пятая республика находится в замешательстве, уверен Шугалей. За долгие годы присутствия в Мали французские военнослужащие взяли под патронаж террористические группировки, которые сейчас придется бросить.