Заступившегося за жену олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева жестоко избили в Москве

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, защищавшего честь своей жены Анны Сидоровой, госпитализировали после драки с тремя неизвестными в Москве.

Инцидент произошел ночью. По предварительным данным, спортсмен заступился за свою гражданскую жену керлингистку Анну Сидорову. В ходе конфликта Соловьев подрался с тремя мужчинами и получил множественные травмы.

«Сейчас Дмитрий сейчас находится в больнице. Мы ждем от врачей подробностей о состоянии его здоровья, точного диагноза и последствий происшествия», — сказала менеджер фигуриста Елена Болотова.

Спортсмену 32 года, он становился победителем Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях и серебряным призером игр в Пхенчхане. В настоящий момент все обстоятельства и подробности произошедшего уточняются.