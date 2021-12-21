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Анне Щербаковой и Николаю Валуеву присвоили звания заслуженных мастеров спорта России

Спорт
/ Обновлено: 21 декабря 2021 17:36
Анне Щербаковой и Николаю Валуеву присвоили звания заслуженных мастеров спорта России

Чемпионке мира по фигурному катанию Анне Щербаковой и бывшему чемпиону мира по боксу Николаю Валуеву присвоены звания заслуженных мастеров спорта России.

Приказ о присвоении званий опубликован на сайте Министерства спорта России. Кроме Валуева и Щербаковой, награждены были сноубордистка София Надыршина, фристайлистка Анастасия Таталина, шашистка Тамара Тансыккужина и фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским.

Щербакова является действующей чемпионкой мира в одиночном катании, на ее счету также серебро чемпионата Европы 2020 года. Валуев во время спортивной карьеры выступал в тяжелой весовой категории.

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