Анне Щербаковой и Николаю Валуеву присвоили звания заслуженных мастеров спорта России

Чемпионке мира по фигурному катанию Анне Щербаковой и бывшему чемпиону мира по боксу Николаю Валуеву присвоены звания заслуженных мастеров спорта России.

Приказ о присвоении званий опубликован на сайте Министерства спорта России. Кроме Валуева и Щербаковой, награждены были сноубордистка София Надыршина, фристайлистка Анастасия Таталина, шашистка Тамара Тансыккужина и фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским.

Щербакова является действующей чемпионкой мира в одиночном катании, на ее счету также серебро чемпионата Европы 2020 года. Валуев во время спортивной карьеры выступал в тяжелой весовой категории.