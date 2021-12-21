Путин подписал закон о публичной власти. Что изменится в российских регионах

Президент России Владимир Путин подписал нашумевший закон об организации публичной власти в стране. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон насчитывает 305 страниц и призван выстроить региональную власть РФ по единому принципу, как того требует одна из поправок к Конституции, принятых в 2020 году. «Политика Сегодня» собрала основные новшества.

Для губернаторов

Закон устанавливает единый пятилетний срок полномочий для глав всех регионов. Ранее в каждом субъекте это определяли самостоятельно.

Также документ предусматривает «обнуление» губернаторских сроков. То есть отныне избраться на пост региональные лидеры могут более двух раз подряд, что сейчас особенно актуально для глав Саратовской, Свердловской и Томской областей, которые находятся в должности уже более 9 лет и готовятся к выборам в 2022 году.

gubernator96.ru / Администрация Губернатора Свердловской области

Также закон устанавливает общее название должности для высших руководителей регионов — «глава субъекта РФ». Таким образом Татарстан — единственная республика, глава которой именовался президентом — утратил эту особенность.

Для парламентов

Полномочия депутатов законодательных собраний благодаря новому законопроекту несколько расширяются. Так, за народными избранниками закрепили право регулировать срок нахождения у власти главы региона. Также они могут выдвинуть вотум недоверия руководителю, на основании которого президент РФ может отправить его в досрочную отставку.

Невские Новости /

При этом сами парламентарии получают возможность работать дистанционно.

Для правительств

Высший исполнительный орган власти в регионах отныне может именоваться не только правительством. Каждый субъект вправе установить свое название, исходя из исторических и национальных традиций.

Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года за исключением отдельных положений.