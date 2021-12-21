Путин утвердил закон об организации региональной власти в субъектах России

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ об организации власти в субъектах РФ. Соответствующий документ был обнародован на официальном портале правовой информации.

По данным портала, закон устанавливает единый срок полномочий лидеров российских регионов. Также он отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд, указали в распоряжении Правительства РФ.

Стоит отметить, что данный документ устанавливает единое наименование должности высшего должностного лица — «глава субъекта РФ». Он был принят Государственной думой 14 декабря и утвержден Совфедом 15 числа. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года за исключением отдельных положений.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение требований допустимого уровня негативного воздействия природных и антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и человека.