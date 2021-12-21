Ставки повышаются. Путин и Шойгу жестко предупредили НАТО ракетами

Жесткое выступление президента Владимира Путина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на заседании коллегии ведомства 21 декабря продемонстрировало бескомпромиссный настрой России в отношении НАТО и США.

Следуя логике американской игры в «хорошего полицейского» и «плохого полицейского», российская власть заговорила на понятном для Вашингтона языке. Сначала президент сходу напомнил о ракетах ВС РФ и гиперзвуковом оружии, подлетное время которых сократится до 7–10 и 5 минут, соответственно, в случае появления инфраструктуры НАТО на Украине. Следом глава МИД Сергей Лавров миролюбиво объявил, что США проявили готовность начать с Россией диалог по гарантиям безопасности.

Совпадение? Не думаем. Собрали все, что было сказано Путиным и Шойгу во вторник, 21 декабря.

Ситуация в Европе и тысячи американских солдат

Напряженная обстановка в Европе — вина Соединенных Штатов, заявил президент РФ. Россия была вынуждена отвечать на каждый шаг со стороны США, но положение дел не становилось лучше. Ранее Вашингтон вышел практически из всех сдерживающих его международных договоров.

«На каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, деградировала и деградировала. И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать», — отметил Путин.

kremlin.ru / Администрация президента России

Министр Шойгу в обращении к верховному главнокомандующему констатировал продолжение обострения военно-политической обстановки в мире и рост напряженности на западных и восточных рубежах России. Так, США наращивают передовое военное присутствие у границ РФ: в странах Восточной Европы размещены «на ротационной основе» американские подразделения общей численностью около 8 тысяч военнослужащих, подчеркнул глава Минобороны.

Что касается известной соседней страны, то количество обстрелов украинскими военными мирного населения и жилых кварталов Донбасса не снижается. Кроме того, американские ЧВК могут готовить провокацию с химическим оружием на востоке Украины.

«В города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента», — рассказал Шойгу.

Министр напомнил, что российское оборонное ведомство сотрудничает с вооруженными силами 109 государств мира. Это наглядно демонстрирует тщетность попыток западных стран изолировать Россию на международной арене, заявил Шойгу.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Гарантии безопасности

Ранее опубликованные МИД РФ предложения по проекту договора с НАТО и США о гарантиях безопасности «некоторые недоброжелатели» интерпретируют как ультиматум, заявил Путин. Но на всякий случай подчеркнул: нет, это не ультиматум. А попытки западных партнеров «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности Россия не примет.

Президент напомнил об уничтожении Югославии Соединенными Штатами «без всяких прав на это» и о военных операциях в Ираке и Сирии:

«Что хотят, то и делают», — констатировал Путин.

Однако американская вседозволенность зашла слишком далеко, оказавшись прямо у границ России.

«То, что они [США] сейчас делают на территории Украины или пытаются делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома», — эмоционально высказался президент.

Чтобы расставить все точки над «i», Путин отметил, что Россия не хочет вооруженных конфликтов и кровопролития, а выступает за дипломатический подход к решению проблем.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Новое российское оружие и увеличение выплат военным

На случай, если язык дипломатии «недоброжелателям» непонятен, Шойгу рассказал о возросшей до исторического рекорда доли современного оружия в ядерной триаде России — более 89%.

Также был полностью перевооружен первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. И создан первый авиаполк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», поделился министр обороны.

К 2026 году планируется на треть увеличить число носителей высокоточного оружия большой дальности. Крылатых ракет к этому моменту должно стать в два раза больше. К 2030 году для ВМФ РФ построят 34 корабля и подводные лодки.

«Российская армия должна освоить современное оружие, а также новые формы и способы действия войск», — сообщил Путин.

В ближайшей перспективе наступающего года постановка на боевое дежурство 21 пусковой установки с баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат», отметил Шойгу.

Президент РФ добавил, что денежное довольствие военнослужащих «будет своевременно индексироваться, военные пенсии будут повышаться».

lenobl.ru / Пресс-служба правительства Ленинградской области

Сюрприз для США

По словам главы Минобороны, во время учений впервые в истории ВМФ РФ было осуществлено скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана. В связи с этим интересна и другая новость, озвученная министром: серийные поставки морской гиперзвуковой ракеты «Циркон» начнутся уже в следующем году.

Президент же заявил, что Россия не будет безвольно смотреть на создаваемые для страны угрозы.

«В этом же вся проблема: нам просто некуда деться дальше. Вот в чем вопрос. Вооруженные конфликты, кровопролития — это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные и четко изложенные юридические гарантии», — заключил Владимир Путин.

Тем временем США хотят представить свой перечень обеспокоенности действиями России и настаивают на якобы скором вторжении РФ на Украину. Судя по непримиримой риторике, ставки повышаются и Москвой, и Вашингтоном. Дипломатический выход только один: заключение договора, гарантирующего безопасность обеих держав.