Большинство мест в новом корпусе больницы Святого Георгия в Петербурге заняты пациентами с COVID-19

Открытый меньше недели назад корпус больницы Святого Георгия уже почти весь заполнен пациентами с коронавирусом. Об этом заявил главный врач медучреждения Валерий Стрижелецкий.

Медицинский специалист отметил, что пока лечебное заведение справляется с нагрузкой — заняты не все места, а только 75%. Однако в ближайшие дни корпус полностью будет заполнен больными. Врачи рассчитывают на лучшее и не теряют надежду, что в начале года больница сможет перейти на плановый прием пациентов.

Официальная статистика оперативного штаба говорит об обратном. Ежедневно Петербург занимает лидирующие места по суточному приросту заболевших. За минувшие сутки медики Северной столицы выявили 2075 случаев инфицирования COVID-19. Таким образом, город занял первое место в антирейтинге по заболеваемости, обогнав Москву. Осложняет и без того напряженную ситуацию штамм «Омикрон», который был обнаружен в городе на Неве.

При этом еще не так давно, в ноябре, губернатор Александр Беглов заверял всех, что население Санкт-Петербурга сможет достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу уже в середине января 2022 года.