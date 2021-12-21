Гаврилов: у РФ есть «план Б» на случай, если Запад откажется гарантировать мир

Одним из «планов Б» России, который будет реализован в случае, если Запад не примет предложения Москвы по взаимной безопасности, является создание контругроз странам НАТО там, где они этого не ждут.

Об этом в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По словам дипломата, все шаги Москвы обусловлены той ситуацией, которая сейчас складывается.

«Дальше так продолжаться не может! Вопрос поставлен ребром: так или не так! Речи о том, чтобы что-то изъять или что-то с сделать — не идет. Это пакетное предложение России, которая хотела бы обеспечить мир в Европе, не прибегая к иным способам его обеспечения», — объяснил Гаврилов.

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Теперь, после того, как Москва направила Вашингтону свои предложения по обеспечению взаимной безопасности, надо посмотреть, какие реальные действия за этим последуют, считает дипломат.

«Соглашения, как и деньги, любят тишину. А "план Б", естественно, руководством предусмотрен, — добавил Гаврилов. — Будет военно-технический и военный ответ или создание контругроз НАТО в тех местах, где они не ожидают».

Напомним, на днях МИД РФ обнародовал два проекта документов, призванных обеспечить России правовые гарантии безопасности со стороны США и стран НАТО.

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В проекте, в частности, Россия предлагает Североатлантическому военному блоку взять на себя обязательство отказаться от планов дальнейшего расширения, в том числе и путем присоединения Украины к НАТО, а также отказаться от военной активности за пределами стран, входящих в Альянс, например, на украинской территории, или в странах Восточной Европы, Закавказья и Средней Азии.

Кроме того, российская сторона предлагает НАТО не размещать свой военный контингент и дополнительные вооружения за пределами тех границ, где они были размещены до включения в состав Альянса ряда восточноевропейских государств, то есть по состоянию на май 1997 года.