Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Путин утвердил новые правила для индексации маткапитала

Россия
Путин утвердил новые правила для индексации маткапитала

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому размер материнского капитала будет повышаться в соответствии с  фактической инфляцией за прошедший год. До этого индексацию производили, исходя из прогнозируемых показателей.

Согласно документу, перерасчет будет производиться каждое 1 февраля, начиная с 2022 года. На сегодняшний день размер маткапитала составляет 483 тысячи 881 рубль для тех, кто родил первого ребенка. За второго и последующих детей полагается 639 тысяч 431 рубль, но только в том случае, если ранее родители еще не участвовали в госпрограмме.

Изменить систему перерасчета в соответствии с реальной инфляцией Путин предложил 12 октября в рамках первой встречи с депутатами Госдумы нового VIII созыва.

#госдума #путин #законопроект #индексация #маткапитал