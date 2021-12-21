Путин утвердил новые правила для индексации маткапитала

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому размер материнского капитала будет повышаться в соответствии с фактической инфляцией за прошедший год. До этого индексацию производили, исходя из прогнозируемых показателей.

Согласно документу, перерасчет будет производиться каждое 1 февраля, начиная с 2022 года. На сегодняшний день размер маткапитала составляет 483 тысячи 881 рубль для тех, кто родил первого ребенка. За второго и последующих детей полагается 639 тысяч 431 рубль, но только в том случае, если ранее родители еще не участвовали в госпрограмме.

Изменить систему перерасчета в соответствии с реальной инфляцией Путин предложил 12 октября в рамках первой встречи с депутатами Госдумы нового VIII созыва.