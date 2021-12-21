«Работа на отвали»: петербуржцы негативно оценили качество ликвидации аварии на бульваре Новаторов

Петербуржцы остались недовольны качеством ликвидации прорыва трубы на бульваре Новаторов в Кировском районе города. Последствия коммунальной аварии до сих пор не устранены полностью.

Местные жители считают, что в таком развитии событий виноваты коммунальщики. «Как не себе», «для чужого дяди», «без души», «работа на отвали» — самые частые характеристики того, как сотрудники городских служб выполняют свои обязанности.

Отмечается, что прорыв трубы устранили еще несколько дней назад. Однако из-за некачественного выполнения работ вода снова начала течь из уже засыпанного котлована. Пространство в районе бульвара Новаторов заливало все выходные, но коммунальщики не спешили ликвидировать последствия плохого ремонта, передает Федеральное агентство новостей.

Кроме частых прорывов труб в Северной столице остаются нерешенными и другие проблемы, например, уборка улиц от снега. Бездействие коммунальщиков признал даже сам губернатор Александр Беглов, который отметил слабый контроль за подрядными организациями.