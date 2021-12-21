Ревакцинацию от коронавируса прошли около 10 миллионов жителей России

Процедуру ревакцинации против коронавирусной инфекции прошли примерно десять миллионов жителей России.

Сообщение поступило от главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко. Ревакцинацию можно проходить как отечественной двухкомпонентной вакциной «Спутник V», так и однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Обе вакцины защищают от заражения коронавирусом, в том числе от нового штамма «Омикрон», добавил министр.

Кроме того, почти 76 млн жителей страны уже получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции. Полный цикл вакцинации прошли свыше 70 млн граждан, отметил Мурашко.