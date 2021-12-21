Леонков: если Запад не услышит Лаврова, дальше будет разговаривать с Шойгу

Все договоренности, которые до сих пор Россия заключала с Западом, в итоге не только не служили формированию взаимной безопасности, но и оборачивались против нее самой. Поэтому сейчас Москва решила изменить отношение Запада к России.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, отвечая на вопрос журналиста, не превратятся ли российские заявления о «красных линиях» в некие «китайские предупреждения» из-за которых Россию перестанут воспринимать всерьез.

Однако, по мнению Алексея Леонкова, предложения по гарантиям безопасности, которые российский МИД направил Западу, это вовсе не ультиматум. Смысл его заключается в том, что, если страны НАТО, не услышат внешнеполитическое ведомство и его главу Сергея Лаврова, в дальнейшем с ними будет общаться уже министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы просто расставляем точки над i тем процессам, которые шли без нашего участия, когда нас перестали воспринимать всерьез, — объяснил военный эксперт. — На Западе сложилось мнение, что если Россия и Запад подписывают какие-то документы, то Россия должна их выполнять, а Запад их может придерживаться или не придерживаться».

Подобная ситуация, напомнил Леонков, сложилась с Минскими соглашениями*, после подписания которых в качестве гаранта, Россия получила со стороны Запада большое количество санкций, призванных «разорвать в клочья ее экономику», а также сложности с реализацией уже подписанных контрактов, как в случае м «Северным потоком – 2».

Федеральное агентство новостей /

Также Леонков напомнил о том, чем закончились все договоры по безопасности, подписанные Россией и странами Запада – договору по ПРО (противоракетной обороне), РСМД (по ракетам средней и меньшей дальности), по открытому небу и т.д.

Россия соблюдала все эти договоры, но именно ее в конце концов обвинили в их несоблюдении. При чем под прикрытием этих договоров страны НАТО продолжали экспансию на восток и укрепляли собственные вооруженные силы, подчеркнул эксперт.

«После выхода из договора по ПРО американцы построили очень мощную и подвижную группировку противоракетной обороны, которая базируется на эсминцах типа "Арли Берк". После выхода из договора по открытому небу они развили свою "разведывательную" компоненту (космическую и авиационную), которой они щедро делятся со своими союзниками по НАТО. После выхода из договора о ракетах, американская корпорация Raytheon уже три года занимается производством этих ракет, до размещения которых в Европе остаются считанные месяцы и Европа с этим согласна», — перечислил Леонков.

Таким образом, по его словам, Запад все договоренности с Россией оборачивал против самой России, так как не стремился к формированию двусторонней безопасности, а лишь преследовал интересы Соединенных Штатов Америки и НАТО, заключил Алексей Леонков.

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