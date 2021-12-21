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Куча проблем, горстка решений. Петербург запорошило оправданиями губернатора

Политика
/ Обновлено: 21 декабря 2021 16:22
Куча проблем, горстка решений. Петербург запорошило оправданиями губернатора

Долгосрочные планы заслуженного строителя Российской Федерации Александра Беглова преобразить Петербург рискуют растаять в одночасье как неубранные сугробы на городских улицах. Работу за хозяина Смольного и его команду отчасти сделала недавняя оттепель, а вот о градусе политического термометра остается догадываться. Уже не только рядовые граждане, но и петербургские селебрити трубят о безалаберной работе коммунальных служб, которые не справляются с последствиями очередного снегопада.

Известный актер Иван Краско ранее подписал письмо в адрес президента с соответствующей жалобой, народный артист России Александр Розембаум охарактеризовал ситуацию, как «беспредел». Не исключено, что ситуация для руководителя администрации родного города Владимира Путина может грозить отставкой.

Куча проблем, горстка решений. Петербург запорошило оправданиями губернатора
Федеральное агентство новостей  / 

Как в известной поговорке начинал ставленник Путина в 2018 году за здравие, несмотря на то что его заслуги не были известны широкой публике. Для большинства населения европейскую столицу России возглавил неприметный аппаратчик с практически нулевой узнаваемостью, злые языки поговаривали, что Беглов запомнился определенному кругу лиц разве что борьбой с курильщиками в туалетах Смольного и образцовой лояльностью высшему руководству.

Однако усилия московских политтехнологов и медиа не пропали даром. В 2019 году Беглову удалось выиграть выборы, несмотря на первый серьезный провал — в декабре неожиданно выпал снег, с которым нужно было что-то делать.

Пока новоиспеченный градоначальник распекал чиновников на камеры и позировал с лопатой, петербуржцы страдали от нагрянувшей стихии. Помогать жертвам гололеда и сосулек скорая помощь выезжала более четырех тысяч раз, а один раз упавшая с крыши наледь обернулась трагедией — погиб студент фармакадемии. Город оказался во власти снежного коллапса, который усугублялся нехваткой техники, человеческих ресурсов и дилетантским управлением.

Куча проблем, горстка решений. Петербург запорошило оправданиями губернатора
Telegram-канал «Пул 78»  / 

Увы, но за время работы в Петербурге Александр Беглов отличился разве что одиозными высказываниями, из которых вполне можно составить словарь мемов — от «активнутых и противных» петербуржцев, до «блокадник – он наш брат, он наш сестра».

В парламенте звучало убежденное мнение — Беглов не подходит городу, на что имярек отреагировал резким бегством с трибуны. От пресловутого снега и обрушившейся на Смольный критики со стороны горожан не помог укрыться даже ловкий медиаманевр.

Будто бы взяв на вооружение заезженный тезис «царь хороший, бояре плохие», телеканал «Россия-1» показал сюжет об уборке улиц в Петербурге с участием градоначальника, который появился в кадре после фразы корреспондента «региональные власти держат ситуацию под контролем». На видео Беглов предстал с телефоном возле уха и строгим выражением лица.

«Я понимаю, что ситуация трудная, много снега, но мы столкнулись с обыкновенной расхлябленностью управляющих компаний и ЖКС. Жду от вас результатов служебного расследования и предложений по принятым мерам. Каждый случай должен быть у вас на личном контроле», — драматически произнес Беглов.

У многих пользователей перфоманс градоначальника вызвал стойкие ассоциации с сюжетами о «председателе исполнительного комитета Уссурийска» Виталии Наливкине, который успешно борется с лесными пожарами, коронавирусом, вонью от канализации, коррупцией. Разница лишь в том, что Наливкин чиновник вымышленный, а вот Беглов пока еще настоящий. Но это не точно.

#губернатор #санкт-петербург #жкх #беглов