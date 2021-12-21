Куча проблем, горстка решений. Петербург запорошило оправданиями губернатора

Долгосрочные планы заслуженного строителя Российской Федерации Александра Беглова преобразить Петербург рискуют растаять в одночасье как неубранные сугробы на городских улицах. Работу за хозяина Смольного и его команду отчасти сделала недавняя оттепель, а вот о градусе политического термометра остается догадываться. Уже не только рядовые граждане, но и петербургские селебрити трубят о безалаберной работе коммунальных служб, которые не справляются с последствиями очередного снегопада.

Известный актер Иван Краско ранее подписал письмо в адрес президента с соответствующей жалобой, народный артист России Александр Розембаум охарактеризовал ситуацию, как «беспредел». Не исключено, что ситуация для руководителя администрации родного города Владимира Путина может грозить отставкой.

Федеральное агентство новостей /

Как в известной поговорке начинал ставленник Путина в 2018 году за здравие, несмотря на то что его заслуги не были известны широкой публике. Для большинства населения европейскую столицу России возглавил неприметный аппаратчик с практически нулевой узнаваемостью, злые языки поговаривали, что Беглов запомнился определенному кругу лиц разве что борьбой с курильщиками в туалетах Смольного и образцовой лояльностью высшему руководству.

Однако усилия московских политтехнологов и медиа не пропали даром. В 2019 году Беглову удалось выиграть выборы, несмотря на первый серьезный провал — в декабре неожиданно выпал снег, с которым нужно было что-то делать.

Пока новоиспеченный градоначальник распекал чиновников на камеры и позировал с лопатой, петербуржцы страдали от нагрянувшей стихии. Помогать жертвам гололеда и сосулек скорая помощь выезжала более четырех тысяч раз, а один раз упавшая с крыши наледь обернулась трагедией — погиб студент фармакадемии. Город оказался во власти снежного коллапса, который усугублялся нехваткой техники, человеческих ресурсов и дилетантским управлением.

Telegram-канал «Пул 78» /

Увы, но за время работы в Петербурге Александр Беглов отличился разве что одиозными высказываниями, из которых вполне можно составить словарь мемов — от «активнутых и противных» петербуржцев, до «блокадник – он наш брат, он наш сестра».

В парламенте звучало убежденное мнение — Беглов не подходит городу, на что имярек отреагировал резким бегством с трибуны. От пресловутого снега и обрушившейся на Смольный критики со стороны горожан не помог укрыться даже ловкий медиаманевр.

Будто бы взяв на вооружение заезженный тезис «царь хороший, бояре плохие», телеканал «Россия-1» показал сюжет об уборке улиц в Петербурге с участием градоначальника, который появился в кадре после фразы корреспондента «региональные власти держат ситуацию под контролем». На видео Беглов предстал с телефоном возле уха и строгим выражением лица.

«Я понимаю, что ситуация трудная, много снега, но мы столкнулись с обыкновенной расхлябленностью управляющих компаний и ЖКС. Жду от вас результатов служебного расследования и предложений по принятым мерам. Каждый случай должен быть у вас на личном контроле», — драматически произнес Беглов.

У многих пользователей перфоманс градоначальника вызвал стойкие ассоциации с сюжетами о «председателе исполнительного комитета Уссурийска» Виталии Наливкине, который успешно борется с лесными пожарами, коронавирусом, вонью от канализации, коррупцией. Разница лишь в том, что Наливкин чиновник вымышленный, а вот Беглов пока еще настоящий. Но это не точно.