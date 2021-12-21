Политолог Рар указал на нежелание Запада защищать Украину

Украинское государство на сегодняшний день находится в очень сложной ситуации, так как западные страны не собираются вставать на его защиту. Соответствующим мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон вряд ли отправит на Украину военных. Кроме того, об отсутствии планов отправить своих солдат на украинскую территорию говорил президент США Джо Байден.

По мнению Рара, воевать за свое государство и за чужое — абсолютно разные вещи. Таким образом, Запад дал понять Киеву, что не собирается его опекать, указал он. Это явилось для Украины шоком, так как она рассчитывала на помощь западных соратников, подчеркнул немецкий журналист. Об этом политолог рассказал в ходе разговора с «Народными Новостями».

«Киевские власти думали, что Запад будет просто рваться за них зубами. Но этого не происходит. Поэтому стране нужно сейчас идти и договариваться с Россией. В принципе, другого выхода у Украины нет», — озвучил немецкий эксперт неожиданный и в то же время единственный для Украины шанс на спасение.

Ранее политолог Александр Рар указал на зависимость Германии от Прибалтики и Украины. Об этом он заявил, комментируя угрозы ФРГ ввести санкции против России.