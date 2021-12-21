Марцинкевич рассказал, как просчет Европы опустошил польскую ГТС

Европа, стремясь сбить цену на газ, поспешила заранее выбрать весь готовой объем поставок голубого топлива, но в результате добилась лишь того, что газотранспортная система Польши в декабре практически опустела.

Об этом, комментируя в эфире YouTube-канала «Геоэнергетика Инфо» ситуацию с остановкой транзита газа через польский участок газопровода «Ямал – Европа», рассказал эксперт-энергетик Борис Марцинкевич.

По словам эксперта, европейские политики сначала отказались от долгосрочных контрактов с «Газпромом» на поставки газа, а теперь призывают российского монополиста нарастить поставки топлива.

Однако, без договоров, в которых будут четко прописаны сроки, объемы и контрагенты, экспорт голубого топлива невозможен, объясняет Марцинкевич. Если страны Евросоюза действительно хотят покупать у России больше природного газа, им следует подписать новые контракты, так как они не могут рассчитывать, что «Газпром» будет качать топливо в никуда.

«У меня в голове возникает странная картина: посреди Европы торчит огромная труба, из нее прет газ, а они его ведрами куда-то разносят. Нет контрактов – нет поставок. Нельзя поставлять газ в никуда. Нет такого понятия, как Европа. Есть конкретное название конкретной компании и конкретный договор», — подчеркнул эксперт.

gazprom.ru / Официальный сайт ОАО «Газпром»

У «Газпрома», по словам Марцинкевича, были все основания сократить поставки газа в декабре по действующим контрактам, так как европейцы в предыдущие месяцы выбрали из трубы все прописанные в договорах объемы. На это указывает сокращение транзита через польскую газотранспортную систему, мощности которой «Газпром» в последнее время игнорирует на ежедневных аукционах.

«То, что "Газпром" стал бронировать меньше объемов транзита по газопроводу "Ямал – Европа", говорит о следующем: все заказы, все объемы по долгосрочным контрактам выбраны, добираются остатки. Отправлять газ в никуда в надежде потом его как-нибудь продать «Газпром» не будет», — объяснил Марцинкевич.

По его словам, европейцы рассчитывали, что за счет наращивания «Газпромом» поставок топлива осенью и отбора из трубы газа в счет будущих месяцев они смогут сбить цену на топливо. Но вместо этого, единственное, чего они добились – это опустошение некоторых магистральных трубопроводов, в том числе и польской ГТС в последние недели уходящего года.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

«У меня есть подозрение, что на фоне роста цен объем заказов вышел из графика. Просили поставить побольше в надежде приостановить рост цен. Приостановить не удалось. А сейчас, простите, декабрь, идут остатки по году – что идет, то идет, — рассуждает Марцинкевич. — Может, кому-то это не нравится, но в контрактах все проставлено, график поставок, объем поставок».

Теперь Евросоюз рассчитывает, что сможет как-то дотянуть до наступления Нового года и с начала января опять начать отбирать повышенные объемы газа в счет поставок на 2022 год. Возможно, там надеются, что смогут уже 1 января убедить кого-то в «Газпроме» выйти на работу и поставить европейцам весь газ, который им причитается на январь и февраль, предположил эксперт в заключение.