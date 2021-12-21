Петербуржцы возмутились отказом Смольного отменять плату за заснеженные парковки

Хроники снежного коллапса в Санкт-Петербурге не перестают удивлять жителей Северной столицы. В городском правительстве отказались отменять плату за заснеженные парковочные места, но не перестали штрафовать граждан за неоплаченную парковку в снежном сугробе.

На справедливое негодование автомобилистов, которые перед парковкой в центре города должны сначала выкопать парковочное место из-под снега, в Комитете по транспорту ответили по-бюрократически сухо:

«...функционирование зоны платной парковки регламентировано нормативными документами и не зависит от погодных условий», — цитирует чиновников «Деловой Петербург».

При этом с 1 по 13 декабря, то есть в самый разгар страшной снежной «сказки» в Петербурге, в городской бюджет поступило около 15 миллионов рублей, полученных от пользования платными парковочными местами. Подчеркивается, кто Комтранс за уборку снега не отвечает — это прерогатива Комитета по благоустройству, ответственного, впрочем, за уборку всего города в целом.

При этом цены за аренду парковки не только не уменьшились, а выросли почти в два раза: с 60 до 100 рублей в час для легковых машин и со 120 до 190 для грузовиков. Петербуржцы ответом Смольного не удовлетворены и требуют поддерживать парковки в нормальном состоянии, указывая, что все важнейшие объекты городской инфраструктуры находятся в центре.

Увы, к концу 2021 года во втором по величине городе России люди вынуждены парковать автомобили в сугробах — это обстоятельство сказывается на и без того «подмоченном» рейтинге губернатора Александра Беглова, замечают пользователи российских соцсетей.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

«А рейтинг у губера продолжает неуклонно падать», — подчеркивает Даниил Соболев

«К сожалению, снег не чистят во всем городе. а не только там, где парковка платная», — отмечает жительница Петербурга Светлана Тимофеева.

«На бумаге снег не существует, а вот счета выставляются с завидной регулярностью», — констатирует Анастасия Валентинова.

«Когда это у нас поборы отменяли? Кто-нибудь помнит?», — иронизирует над решением Смольного Ирина Крылова.

Ранее резиденцию губернатора Петербурга решили очистить от снега за 5,5 миллиона рублей из бюджета. Подробнее о возмутительной выборочной уборке города — в нашей статье.