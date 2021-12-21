Читатели Die Zeit пристыдили главу Минобороны ФРГ за призыв «запретить шоппинг» россиянам

Призыв министра обороны Германии Кристины Ламбрехт «запретить шоппинг на Елисейских полях» гражданам России, якобы ответственным за нападки против Украины, вызвал неоднозначную реакцию в сети. Читатели газеты Die Zeit пристыдили чиновницу и заметили, что им стало страшно за свою страну.

Многие граждане Германии забились в истерике в комментариях под публикацией Die Zeit, высмеивая высказывание политика и сетуя на «никчемность» бундесвера. Именно неспособность ФРГ самостоятельно выступить против РФ на мировой арене вынуждает Ламбрехт делать такие абсурдные заявления и запрещать россиянам отправляться за покупками во французской столице.

«Глядя на наш превосходно вооруженный, внушающий ужас всем потенциальным противникам бундесвер, нам ничего не остается, кроме как пустить в ход самую страшную угрозу: запретить противнику шопинг в Париже», — грустно пошутил genauer Leser. «Если санкции такого рода рождаются в голове нашего нового министра обороны, то мне становится страшно за Германию», — посетовал Dr.Letsop.

Нашлись и пользователи, которые указали на бесполезность нападок на Россию. Вместо того чтобы угрожать Москве новыми санкциями, более рациональным путем будут переговоры и возвращение к взаимовыгодному сотрудничеству, увещевают простые немцы. Также пользователи Сети призвали привлекать к ответственности всех крупных чиновников и представителей политических элит, разжигающих антироссийские настроения.

«Считаю, что было бы хорошо, если бы госпожа Ламбрехт и остальные члены нынешнего правительства Германии прекратили свою воинственную риторику и перешли к политике экономического сотрудничества и мирного взаимопонимания с Российской Федерацией. В противном случае мне бы хотелось, чтобы они лично ответили за последствия», — заключил Stefan Winter.

Отношения России и Германии находятся под серьезным внешнеполитическим давлением. Как отмечает телеканал «360», главными бенефициарами нагнетания напряженности в отношениях Москвы и Берлина могут стать Польша, Украина и страны Балтии.