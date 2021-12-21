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Последний шанс США. Военная дипломатия России поставит на место НАТО

Армия
Последний шанс США. Военная дипломатия России поставит на место НАТО

Провокации НАТО у российских границ больше не будут оставаться безнаказанными. Об этом на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Австрии заявил глава российской делегации Константин Гаврилов.

Напомним, после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в начале декабря, американский лидер призвал ключевых игроков военного блока начать диалог Москвой по «гарантиям безопасности». 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты двух соглашений: одно с Альянсом, второе — непосредственно с Вашингтоном. Сейчас они находятся на рассмотрении.

Согласно документам, Кремль в первую очередь требует от Запада гарантии дальнейшего нерасширения войск НАТО на территории сопредельных с Россией стран (главным образом, речь об Украине и Грузии). Брюссель ранее неоднократно отвергал подобные предложения, ссылаясь на то, что якобы не вправе запрещать суверенным государствам вступать в альянсы.

Последний шанс США. Военная дипломатия России поставит на место НАТО
president.gov.ua  / Офіс Президента України

Однако Россия уже не оставляет Западу права выбора. Предложенные к рассмотрению соглашения необходимо рассматривать, как ультиматумы, «не требующие разночтения», считает общественный деятель, член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» Никита Габов.

По его словам, если в Белом доме примут условия Москвы, мир ждет долгожданное снижение напряженности. В противном случае РФ выйдет из-за «стола переговоров» и прибегнет к военной дипломатии.

«Мы начнем действовать решительно, разместив свои военные силы, как это уже было, на Кубе, в ряде других странах-партнерах. Не стоит в этой части забывать про Китай, который всегда был и остается стратегическим союзником России. Мы - ядерная и космическая держава, на вооружении — сверхзвуковое оружие. И подобные игры не в интересах западных стран, на которых американцы просто нарисовали мишени. Да и время подлета наших ракет до США тоже не больше 5 минут», – отметил собеседник «ПС».

В противостоянии с Россией Соединенные Штаты гарантированно поджидает фиаско, убежден эксперт. По его мнению, военный авантюризм американцев рано или поздно вызовет протест в европейском обществе и заставит «здравых» политиков дать отпор гегемонам.

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