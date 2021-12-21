Накопительная часть пенсий россиян останется замороженной до 2024 года

Заморозка накопительной части отечественных пенсий останется актуальна в стране до 2024 года. Документ с подписью президента Владимира Путина выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства подписал закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсий вплоть до 2024 года. Согласно закону, в стране устанавливается порядок, полностью соответствующий подходу учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, который действует с 2014 года.

Предполагается, что сохранение заморозки указанной части пенсий позволит уменьшить перевод денег из федерального бюджета на счета Пенсионного фонда почти на 773 млрд рублей.

Впервые накопительную часть пенсий в России заморозили в 2014 году. Заморозка фиксирует отчисления в 6% от заработной платы, чтобы они шли в страховую часть и использовались для предоставления средств нынешним пенсионерам. До заморозки российские граждане имели возможность переводить деньги для накопления, либо передавать в страховую часть, чтобы увеличивать количество баллов для расчета объемов пенсии.