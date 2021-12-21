Лавров шуткой проводил журналистов из комнаты переговоров с коллегой из Боснии и Герцеговины

Глава МИД РФ Сергей Лавров шутливо обратился к журналистам, которые пришли на брифинг после его переговоров с коллегой из Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.

После того, как Лавров выступил с приветственным словом, он предложил отпустить представителей СМИ, вспомнив известную песню Луи Армстронга.

«Let my people go», — улыбнулся российский дипломат.

Лавров любит шутить на встречах с дипломатами. Например, на саммите в Стокгольме он пошутил во время переговоров с главой МИД Великобритании, обратившись к фотографам. Российский министр попросил их покинуть переговорную комнату, ведь больше фотографировать нечего, так как танцевать они не планируют.