Нападающий «Фиорентины» Кокорин расстался с гражданской женой

Российский футболист Александр Кокорин и его возлюбленная Дарья Валитова приняли решение расстаться. Об этом девушка сообщила в официальном Instagram-аккаунте.

Валитова, обращаясь к поклонникам, отметила, что они с Кокориным никогда не состояли в официальном браке. В связи с этим их расставание сложно назвать разводом.

«В плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», — отметила она.

Валитова летом этого года призналась, что переживает непростое время. Тогда она не стала раскрывать подробности случившегося. Девушка лишь назвала предательство близкого человека самым трудным, что может случиться в жизни.

Звездная пара никогда не состояла в официальном браке. Однако это не помешало им завести общего ребенка, воспитанием которого экс-влюбленные теперь будут заниматься по отдельности.