Врачи в Финляндии призвали срочно ввести ограничения из-за штамма COVID-19 «Омикрон»

Власти Финляндии могут ввести новые ограничительные меры из-за распространения на территории страны нового омикрон-штамма коронавируса.

Финские врачи, а также аналитики и эксперты призвали правительство в срочном порядке вводить дополнительные санитарные требования из-за штамма «Омикрон». В частности, специалисты попросили ограничить взаимодействие граждан. Об этом сообщает информационный портал Yle.

Медики направили открытое письмо представителям правительства Суоми и всем чиновникам. Задача специалистов объяснить важность принятия срочных ограничений для сдерживания распространения варианта. По мнению врачей, если в настоящее время не ввести строгие ограничительные меры на контакты, то в новогодние праздники случаи заражения коронавирусом в Финляндии составят десятки тысяч в сутки.