В ДТП с машиной губернатора Кузбасса Цивилева пострадали два человека

Два человека получили травмы и были госпитализированы в результате ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Об этом сообщает региональный центр медицины катастроф на своей странице в Instagram.

Согласно имеющейся информации, в больницу попали двое мужчин 1967 и 1980 годов рождения. Врачи оценили состояние обоих как средней степени тяжести. По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, Сергей Цивилев в результате аварии у поворота на поселок Карагайла не пострадал.

Напомним, что глава региона следовал в Прокопьевск. Там Цивилев должен был встретиться с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная».

Ранее стало известно, что возможной причиной ДТП с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилева назвали гололедицу. Отмечается, что чиновник попал в аварию на служебной машине, когда ехал по трассе Кемерово — Новокузнецк.