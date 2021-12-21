Глава минюста ФРГ Бушманн призвал страны ЕС объединить усилия в подходе к Telegram

ЕС следует выработать комплексный подход к кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями с функциями VoIP в рамках борьбы с противоправным информационным содержанием. Соответствующим мнением поделился немецкий министр юстиций Марко Бушманн.

По словам министра, мессенджер нуждается в финансовом обеспечении, которое ему могут предоставить платежеспособные европейские компании. Он подчеркнул, что Telegram для обмена данными о правонарушениях может назначить поверенного, который сможет представлять его права во время переговоров с ведомствами.

«Совместные действия произведут на операторов Telegram большее впечатление, чем если каждая страна будет пытаться действовать в одиночку», — высказал свою точку зрения Бушманн.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram начал тестирование новой опции. Ей является защита от спойлеров.