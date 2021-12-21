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Ведущий «Время покажет» Кузичев подловил украинца Запорожского на отречении от ЛДНР

Политика
Ведущий «Время покажет» Кузичев подловил украинца Запорожского на отречении от ЛДНР

Дискуссия в прямом эфире ток-шоу «Время покажет» о ситуации с покупкой донбасского угля экс-президентом Украины Петром Порошенко обернулась неожиданным скандалом. Политолог Сергей Запорожский не сдержался и в прямом эфире «отказался» от Донецка и Луганска.

В ходе бурного обсуждения был затронут вопрос о том, насколько закупки Порошенко угля из Донбасса действительно попадают под определение госизмены. Как отметили ведущие ток-шоу, если Киев провозглашает ЛДНР своей суверенной территорией, значит, и торговать с ней украинские предприниматели должны беспрепятственно. Однако Запорожский заявил, что «не все» жители ЛДНР являются украинскими подданными, и беглый олигарх торгует именно с «предателями». Анатолий Кузичев зацепился за слова Запорожского и провернул хитрую уловку, выставив украинского эксперта и официальный Киев в крайне невыгодном свете.

«Почему же вам ничто не мешает покупать у России целый ряд товаров, а покупка там (в ЛДНР. — Прим. ред.) считается госизменой? У меня есть свое объяснение. Просто-напросто это де-факто отказ и от этих людей, и от этих территорий», — поставил на место эксперта ведущий «Время покажет».

Несмотря на предъявленное обвинение, экс-президент Украины Петр Порошенко не намерен являться на допрос и находится в Варшаве, откуда делает все свои заявления. Об этом сообщает телеканал «360».

#порошенко #донбасс #украина #госизмена