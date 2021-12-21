Шойгу: американские ЧВК готовят провокацию с химоружием в Донбассе

Частные военные компании США готовят провокацию с химическими веществами на востоке Украины. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства министр отметил, что на подконтрольную Киеву территорию Донбасса прибыло около 120 бойцов американских ЧВК.

«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — уточнил Шойгу во время мероприятия.

Напряженность на востоке Украины регулярно нарастает, так как Запад постоянно предоставляет Киеву всевозможную военную помощь. Кроме этого, с каждым годом увеличивается количество поставляемого странами НАТО оружия и инструкторов, которые тренируют солдат ВСУ.