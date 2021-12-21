Программист Сергей Вакулин объяснил, как вычислить сайты мошенников

В преддверии Нового года активизируется новая волна мошенников с предложениями скидок и распродаж. Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал о способах вычисления злоумышленников.

Программист объяснил, что мошенники стали довольно однообразны в способах проведения афер. В основном на сайтах злоумышленников находятся разные подарочные коробки с «призами». Такие сайты часто запрашивают у жертвы дополнительную сумму для конвертации средств, которые человек выиграл.

«Должно насторожить то, что ваш приз был обозначен в рублях, но почему-то система хочет его конвертировать в доллары и требует дополнительные деньги», — передает телеканал «360» слова специалиста.

Вакулин добавил, что при получении сообщения о каком-либо розыгрыше в личные сообщения в социальной сети «ВКонтакте» стоит подождать час, прежде чем переходить на сайт. Он отметил, что мошеннический ресурс будет удален системой безопасности «ВКонтакте».