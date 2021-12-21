Путин призвал Запад отказаться от спекуляций международным правом в вопросах безопасности

Страны коллективного Запада делают спекулятивные заявления о нормах международного права, когда речь заходит о гарантиях безопасности для России. Об этом заявил президент Владимир Путин.

В ходе выступления на заседании коллегии Министерства обороны президент Российской Федерации подчеркнул, что Москва имеет право делать все необходимое, чтобы отстаивать свой суверенитет и международную безопасность. Глава государства отметил, что Кремль не требует к себе особого отношения и рассматривает безопасность в Европе и мире как единую и неделимую систему.

«И когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», — заявил Владимир Путин.

Ранее заявление России о необходимости гарантий безопасности прокомментировали в Госдепе США. Пресс-секретарь американского дипломатического ведомства Нед Прайс отметил, что призывы Москвы не соответствуют принципам дипломатической взаимности.