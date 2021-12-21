Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Путин указал на необходимость достойно оплачивать труд военных

Экономика
Путин указал на необходимость достойно оплачивать труд военных

Российские военнослужащие за свою службу должны получать достойное вознаграждение, выше среднего по экономике. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Правительство РФ должно и дальше своевременно индексировать заработные платы военных и повышать военные пенсии, подчеркнул глава государства на коллегии Минобороны по итогам текущего года.

Российский лидер выступает на коллегии Минобороны в формате видеоконференции. В процессе заседания Путин определит приоритеты дальнейшего развития Вооруженных сил государства.

Президент России ранее поручил, чтобы военные и сотрудники правоохранительных органов получили проиндексированные пособия в период с 2022 по 2023 год.

#путин #военные #зарплата