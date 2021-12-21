Крыша ТЦ «Лента» на улице Елизаровых в Томске обрушилась из-за мощного пожара

В Томске площадь мощного пожара на территории гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых увеличилась до 5 тысяч квадратных метров. В результате ЧП частично рухнула крыша здания.

На месте работают спасатели, в том числе несколько звеньев газодымозащитной службы, и бригады скорой помощи. Региональное ГУ МЧС России направило туда пожарный поезд. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Работники и посетители магазина были эвакуированы на улицу из охваченного огнем ТЦ. Информация о пострадавших пока не поступала. Местные жители жалуются в социальных сетях на сильный запах жженого пластика.