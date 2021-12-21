Погребинский объяснил, почему обвинения в госизмене не станут проблемой для Порошенко

Тот факт, что бывшему украинскому президенту Петру Порошенко предъявили подозрение в государственной измене, едва ли означает, что политику и олигарху грозят серьезные неприятности.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал украинский политолог, генеральный директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя сообщения о том, что экс-президент улетел в Стамбул.

Как стало известно, сотрудники Государственного бюро расследований Украины пытались вручить Порошенко повестку, но тот скрылся от них и покинул страну. Однако экс-президента все же вызвали на допрос, назначенный на 123 декабря.

«Учитывая, что он сбежал из страны, я думаю, что он не получил гарантий от американского посольства, что его (президент Украины Владимир) Зеленский сажать в тюрьму не будет. Он и дальше будет искать американской защиты, и если получит гарантии, то вернется. А если вернется, то может быть история как с Медведчуком: посадят под домашний арест, и он оттуда будет работать», — предположил Погребинский.

Таким образом, по словам политолога, он не видит перспективы жесткого завершения дел, возбужденных против Порошенко.

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При этом Погребинский напомнил, что предшественник Зеленского на посту президента Украины совершал и гораздо более серьезные преступления, чем история с закупкой угля в Донбассе, из-за которой ему и предъявили подозрение в государственной измене.

«Я считаю, что его надо привлечь к ответственности, и есть за что. Например, за коррупционные действия, когда его предприятие по завышенным ценам продавало продукцию для армии. Там есть много чего, что касается разворовывания военного бюджета», — заявил украинский эксперт.

Напомним, уголовное дело по статье «государственная измена» было возбуждено против экс-президента Украины Петра Порошенко в начале октября текущего года. Основанием для этого стали опубликованные правоохранителями материалы по делу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которые доказывают причастность Порошенко к закупкам угля у неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в то время, когда в регионе уже шел военный конфликт.