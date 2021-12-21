Большинство российских воспитателей повысили квалификацию за последние несколько лет

Свыше 90% дошкольных педагогов в России в течение последних 2-3 лет прошли семинары и курсы повышения квалификации в рамках перехода на личностно-ориентированное образование. Об этом сообщили ВЦИОМ и фонд «Университет Детства» на основании проведенного исследования.

«В ходе опроса подавляющее большинство педагогов (91%) сообщили, в течение последних 2–3 лет принимали участие в каких-либо образовательных мероприятиях (семинары, курсы повышения квалификации и другие), связанных с реализацией ФГОС и/или личностно-ориентированным образованием. Преимущественно педагоги высоко оценивают результат данных мероприятий – в среднем на 4 балла из 5 возможных», – сделали заключение эксперты.

Воспитатели рассказали о своей мотивации в повышении квалификации. Большинство из них (64%) делали это по собственной инициативе и для самообразования. Также многие из них (19%) делали это для подтверждения уже имевшейся категории.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию развития детского дополнительного образования. Данное решение было принято по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере образования. Подготовить программу необходимо до 1 апреля 2022 года.