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Михаил Кузнецов сохранил за собой пост главы исполкома Общероссийского народного фронта

Политика
Михаил Кузнецов сохранил за собой пост главы исполкома Общероссийского народного фронта

Съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ) вновь избрал на пост главы исполкома движения Михаила Кузнецова.

Стоит отметить, что голосование состоялось в онлайн-формате во вторник, 21 декабря. В ходе мероприятия участники движения также определили направления развития ОНФ на ближайшие три года.

Кузнецов занимает текущий пост с сентября 2019 года. Ранее он был заместителем председателя правительства Московской области, после чего поднялся по службе до вице-губернатора подмосковного региона.

Ранее Кузнецов рассказал о планах по привлечению сотрудников Росгвардии к охране учебных заведений в стране. По его словам, на подобных вещах не стоит экономить.

#выборы #кузнецов #онф