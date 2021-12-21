Михаил Кузнецов сохранил за собой пост главы исполкома Общероссийского народного фронта

Съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ) вновь избрал на пост главы исполкома движения Михаила Кузнецова.

Стоит отметить, что голосование состоялось в онлайн-формате во вторник, 21 декабря. В ходе мероприятия участники движения также определили направления развития ОНФ на ближайшие три года.

Кузнецов занимает текущий пост с сентября 2019 года. Ранее он был заместителем председателя правительства Московской области, после чего поднялся по службе до вице-губернатора подмосковного региона.

Ранее Кузнецов рассказал о планах по привлечению сотрудников Росгвардии к охране учебных заведений в стране. По его словам, на подобных вещах не стоит экономить.