Заявления Вашингтона о высадке американских астронавтов на Луну содержат в себе две странности. Об этом рассказали в китайском издании Baijiahao.

По мнению авторов, в словах Соединенных Штатов есть два подозрительных момента. Представители СМИ подчеркнули, что именно они заставляют сомневаться в полете американской стороны на единственный естественный спутник Земли. «ПолитРоссия» специально для своих читателей перевела статью китайского издания.

Эксперты из Китая отметили, что при наличии такого успеха и технологий — уже в середине XX века — США не продолжили осваивать космическое пространство. Вместо этого американцы лишь продолжают летать на Международную космическую станцию, указали в Baijiahao. Это является, по словам специалистов, странным поведением.

«У меня есть такая возможность, но мне она больше не интересна», — подняли на смех официальную информацию американского правительства авторы издания.

Стоит отметить, что вторым странным моментом является поистине чудесное возвращение космопроходцев на Землю. Китайские эксперты напомнили, что без мощной пусковой установки оно было бы нереальным. По их словам, NASA в свое время закупало их у Москвы.

«Высадка пилотируемого корабля "Аполлон-11" на Луну могла быть аферой века», — поставили США в неудобное положение авторы Baijiahao.

Ранее сообщалось о секретном проекте американских военных, в рамках которого собирается и анализируется информация о неопознанных летающих объектах (НЛО). Соответствующее заявление сделал сенатор от Невады Гарри Рид.