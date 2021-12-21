Песков выразил надежду на диалог Путина и канцлера ФРГ Шольца по поводу высылки дипломатов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц должны быть открыт к диалогу с президентом России Владимиром Путиным по поводу инцидента с взаимной высылкой дипломатов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе брифинга пресс-секретарь главы государства дал оценку дипломатическому скандалу, связанному с высылкой из Берлина двух сотрудников российского представительства, после чего на Смоленской площади приняли зеркальные меры. Шольцу следует выйти на контакт с Путиным, чтобы пресечь дальнейшие взаимные выпады, подчеркнул с Песков.

«Мы надеемся, что эти контакты осуществятся», — отметил официальный представитель Кремля.

Два российских дипломата были высланы из Германии после приговора Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В ответ на это в резиденцию МИД РФ был вызван посол ФРГ, которого уведомили об ответной высылке немецких представителей, сообщает телеканал «360».