«Спартак» может приобрести ямайца Николсона у бельгийского «Шарлеруа» за 10 млн евро

Московский футбольный клуб «Спартак» ведет переговоры с 24-летним ямайским нападающим бельгийского «Шарлеруа» Шамаром Николсоном, сообщает Les Sports.

По информации издания, российский клуб готов заплатить за футболиста 10 млн евро. Ранее в Twitter-аккаунте московского клуба была опубликована ямайская песня Sweat, вероятно, намекающая на скорое появление игрока в составе красно-белых.

Николсон перешел в «Шарлеруа» из словацкого «Домжале» в 2019 году. Тогда сумма трансфера составила 1,5 млн евро. По данным портала Transfermarkt, в настоящее время футболист оценивается в 3 млн евро. Ямаец в этом сезоне сыграл 18 игр за бельгийскую команду и забил 13 мячей, отдав пять результативных передач.