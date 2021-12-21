«Выстрел в собственную ногу». Как Литва собирается лишить Калининград белорусских товаров

Калининградская область рискует остаться без белорусских товаров из-за санкций в отношении союзного России государства со стороны Литвы. Тревогу по этому поводу в интервью РИА Новости выразил губернатор эксклава Антон Алиханов. По его словам, отношения между Вильнюсом и Минском не должны затрагивать РФ.

«Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только», – рассказал глава региона.

Напомним, 8 декабря против компании «Беларуськалий» вступили в силу санкции США, которые подразумевают прекращение транзита удобрений в том числе через Литву. Однако партнеры белорусского предприятия — «Литовские железные дороги» и порт Клайпеда — заявили, что продолжат осуществлять перевозки минимум до января, поскольку авансовые платежи Минск внес заранее.

Тогда в Вильнюсе решили пойти еще дальше и, спустя несколько дней, предложили Сейму (федеральный парламент) принять законопроект, который ограничит транзит не только удобрений, а вообще всей продукции из Белоруссии. Документ обяжет бизнес или расторгнуть все контракты с белорусскими компаниями, или приостановить их выполнение до окончания действия санкций.

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Столь решительные меры могут нанести удар не только по литовским предпринимателям, но и экономике Калининградской области. Этот регион граничит с Литвой и Польшей. Соответственно, все товары в эксклав поступают только через эти государства, объяснил в разговоре с «Политикой Сегодня» депутат Госдумы от самого западного региона РФ Андрей Колесник.

Он подчеркнул, что разделяет беспокойство губернатора Алиханова. В то же время народный избранник надеется, что Литва не станет полностью отказываясь от белорусского импорта. Это будет равносильно «выстрелу в собственную ногу».

«Потому что они лишатся серьезной части дохода. Тех денег, которые в бюджет они получают за проезд по их территории грузовладельцев. Хотя все может быть. Команду дадут и сделают. Они же не самостоятельное государство. Их дело бабье — как мужики скажут», – сыронизировал Колесник.

Ранее «ПС» рассказывала, как антибелорусские санкции ударили по госаппарату Литвы. Сначала прошение об отставке подали два федеральных министра. А после на этом фоне между президентом Гитанасом Науседой и премьером Ингридой Шимоните произошел публичный разлад со взаимными обвинениями в лицемерии.