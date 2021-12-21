Порошенко заявил о намерении вернуться на Украину в начале 2022 года

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуться в страну в первой половине января. Соответствующим заявлением он поделился в видеообращении в Telegram-канале.

Недавно Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. По словам политика, ему передают приветы из офиса украинского лидера о том, что там с пониманием отнесутся, если Порошенко останется в Европе.

«Я хочу подчеркнуть, что я не дам им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января. И согласно своему графику, а не согласно графику мощного сценариста «видосиков» господина (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского», — отметил он.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко посоветовала бывшему главе государства не бежать из Украины. По ее словам, ему стоит остаться в стране, если Порошенко чувствует, что прав.