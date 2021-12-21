Воспитатели в России чаще всего жалуются на нехватку пособий и материального оснащения

Российские воспитатели столкнулись с проблемами при переходе на новый формат обучения. Об этом сообщили ВЦИОМ и фонд «Университет детства», ссылаясь на результаты исследования.

С 2013 года дошкольное образование перешло на Федеральный государственный стандарт (ФГОС). Он предполагает личностно-ориентированный подход в обучении. Однако его реализация выявила определенные проблемы в образовательной системе.

«В числе основных трудностей педагоги указывали большое количество детей в группе и недостаточное материальное оснащение (60% и 49%)», — говорится в материалах исследования.

Треть педагогов называли нежелание родителей участвовать в совместной работе. 30% отметили сложности в реализации инклюзивного образования.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию развития детского дополнительного образования. Решение было принято по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере образования. Подготовить программу необходимо до 1 апреля 2022 года.