«По просьбе подсудимого». Суд закрыл дело экс-чиновника ФСС по ущербу на миллиарды рублей

С удивительной формулировкой «по просьбе подсудимого» Симоновский райсуд Москвы прекратил уголовное дело бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, сообщает «Коммерсантъ».

При этом фигурант не реабилитирован, а расследование завершено «за истечением сроков давности» — Ковалевский уволился из структуры 11 лет назад и уже более года «не является субъектом тяжкого преступления». Любопытно, что пострадавшая сторона, то есть ФСС, не будет оспаривать решение, оставив судьбу Ковалевского «на усмотрение суда». Закрытие дела структуру, кажется, устраивает.

Пока 62-летний экс-чиновник, обвиняемый в причинении государству ущерба в четыре миллиарда рублей и попытке похитить еще два миллиарда, все еще будет находиться под домашним арестом до весны. Материалы дела о хищении возвращены в ФСБ.

Имущество Ковалевского находится в обременении: это коттедж в Домодедово, 150-метровая квартира в Сочи, автомобиль Mercedes, счет в банке на 42 миллиона рублей и другие активы — в том числе и те, что оформлены на близкую знакомую бывшего чиновника Веру Леханову. Отмечается, что у нее якобы есть гражданство Канады.

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Суть дела

Проверка шла с 2010 года, но уголовное дело в отношении Ковалевского было возбуждено ФСБ в мае 2019 года. Изначально меру пресечения не избирали — журналисты «Ъ» намекают, что решение продиктовано безупречной репутацией Ковалевского как высококлассного специалиста в сфере IT-технологий.

В ФСС фигурант закрытого дела работал с 1997 по 2010 годы при руководителе Юрии Косареве. В 2013 году фонд возглавил Андрей Кигим, который провел ревизию работы ведомства и обнаружил поводы для судебных тяжб.

Ранее Ковалевский «компьютеризировал» работу ФСС, создав систему «Соцстрах», ведущую учет деятельности фонда. Как оказалось, в 2005 году Ковалевский зарегистрировал на себя права использования «Соцстраха», скрыв при этом от работодателя, что этот алгоритм уже был запатентован другими учеными еще в 1991 году. Авторские права на внедренную в ФСС систему приносили Ковалевскому хороший доход.

При увольнении в 2010 году он попытался судиться с ФСС, признавшей программу своей собственностью — до этого за ее использование он получил от ФСС около 3,7 миллиарда рублей. Это и стало причиной для открытия уголовного дела уже против самого Ковалевского.

Изначально следствие не настаивало на избрании меры пресечения экс-чиновнику. Позже он попытался оказать давление на свидетеля по делу, требуя у бывшей помощницы изменить показания — тогда Ковалевский оказался в СИЗО.

Невские Новости /

800 килограммов рублей

Новость о прекращении уголовного дела против Ковалевского широко обсуждают на форумах и в соцсетях. Пользователи удивились огромной сумме денег, полученной фактически безнаказанным экс-чиновником в Фонде социального страхования.

Согласно их подсчетам, средства, полученные Ковалевским с авторских прав на программу, в «наличном» выражении составят восемь тысяч пачек пятитысячных купюр.

«Теперь буду просить у Дедушки Мороза 800 килограммов пятитысячных купюр», — заявил один из комментаторов.

Примечательно, что кроме работы в ФСС Сергей Ковалевский координировал экспертизы и заключения по вопросам контроля за расходованием бюджетных средств «на информатизацию» госучреждений, а также являлся советником гендиректора Российского агентства по государственным резервам.

Ранее мэр Красноярска возмутил местных жителей, раздав заместителям по 200 тысяч рублей. Подробнее — в нашей статье.