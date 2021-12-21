Россиянка София Сапега попросила Александра Лукашенко о помиловании

Проходящая по уголовному делу на территории Белоруссии гражданка России София Сапега попросила главу республики Александра Лукашенко о помиловании, сообщил отчим девушки Сергей Дудич.

По его словам, до вынесения постановления суда не стоит рассчитывать на какие-либо решения белорусского лидера.

«Но мы все-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать», — резюмировал он.

Стоит отметить, что россиянка обвиняется в модерации Telegram-канала, в котором публиковались личные данные сотрудников правоохранительных структур Белоруссии. Следственный комитет республики уже передал дело в суд, сообщает телеканал «360».