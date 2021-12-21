В Киргизии главу внутренних войск МВД задержали по делу о растрате 400 тыс. долларов

Силовики задержали главу внутренних войск МВД Киргизии Исламбека Кенжекулова. Ему предъявили обвинение в присвоении и растрате крупной денежной суммы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

По информации ведомства, выделенные из бюджета деньги на закупку продуктов питания и вещей для личного состава в размере 400 тысяч долларов были незаконно переведены на счета подставных лиц. После проведения мошеннической схемы, подозреваемый присвоил их себе.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, растрате, служебном подлоге и халатности. Ведется дальнейшее расследование.