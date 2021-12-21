Экс-глава Молдавии Додон вызван в прокуратуру для предъявления подозрения в хищении госсредств

Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону в ближайшее время будет официально предъявлено подозрение в хищении бюджетных средств на сумму в 12 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении генпрокуратуры республики.

Как подчеркнула официальный представитель надзорного органа Мариана Керпек, экс-глава государства должен явиться в надзорный орган не позднее 9 утра по местному времени 27 декабря. Также, как выяснили местные СМИ, фигурантом дела о хищении бюджетных средств может быть бывший лидер демократической партии республики Владимир Плахотнюк. Ему также была направлена повестка.

«Почетный председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон вызван в генеральную прокуратуру для допроса и признания подозреваемым по уголовному делу, которое касается предприятия Energocom. Додона ожидают в генпрокуратуре 27 декабря», — подчеркнула Керпек в ходе брифинга.

После проигрыша президентских выборов Игорь Додон открыто критикует действующую главу Молдавии Майю Санду. Ранее лидер социалистической партии призвал выходить на улицы для свержения действующей власти.