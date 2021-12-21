Суточная заболеваемость COVID-19 вывела Петербург на первое место по России

Петербург оказался на первом месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Количество случаев заражения COVID-19 в Северной столице за минувшие сутки достигло 2075.

Ситуация с коронавирусом в Петербурге продолжает оставаться напряженной. Накануне в городе заболевание подтвердилось у 1958 человек, а за прошедшие сутки число заразившихся выросло еще на 2075. Таким образом, Северная столица обогнала в антирейтинге заболеваемости Москву, где суточный показатель составил 1906.

Кроме того, Петербург попал в тройку лидеров по суточной смертности. Днем ранее в городе зарегистрировали 64 летальных исхода среди пациентов с COVID-19, а 21 декабря стало известно о 66 случаях смерти.

Губернатор Александр Беглов еще в ноябре заявил, что Петербург достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу к 15 января 2022 года. Однако эпидемиологическая ситуация продолжает обостряться, так что Смольный начал готовить несколько сценариев на новогодние праздники, в том числе предусматривающие введение новых ограничений.