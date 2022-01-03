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Астролог Павел Глоба предсказал будущее России на 2022 год

Россия
Астролог Павел Глоба предсказал будущее России на 2022 год

Известный астролог Павел Глоба рассказал, что ждет Россию и ее жителей в 2022 году. Предсказатель считает, что под знаком Тигра мир войдет в новую эпоху изменений.

«Важно понимать, что в мире будут другие границы и правила. При этом мир окажется технократическим. К сожалению, общество потребления останется в прошлом, а экономия станет значимой», — сказал он.

Глоба отметил, что серьезные геополитические изменения обусловлены положением двух планет — Юпитера и Сатурна. Они окажутся максимально близко друг к другу, что случается только раз в 20 лет (подобная «расстановка» имела место в 2000 году). Это можно считать показателем того, что ситуация в мире будет меняться стремительно. Астролог уточнил, что, к сожалению, не все страны смогут вписаться в новый мировой порядок.

Астролог Павел Глоба предсказал будущее России на 2022 год
pexels.com  / Felix Mittermeier

Кроме того, ясновидец считает, что россияне станут осознаннее. Люди поймут, насколько важно ориентироваться на внутренний мир и заниматься саморазвитием. Глоба уверен, что без этого невозможно добиться желаемых результатов.

Ранее звезды шоу «Битва экстрасенсов» рассказали, что ждет Россию в 2022 году. Они спрогнозировали кадровые изменения в правительстве, улучшение благосостояния и стабильность.

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