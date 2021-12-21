Иммунолог Болибок перечислил главные симптомы штамма «Омикрон»

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок считает главными симптомами нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» головную боль и внезапная слабость. Об этом сообщило издание URA.ru.

«Проблема в том, что для всех вариантов коронавируса описано более 70 симптомов. Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других», — заявил Владимир Болибок.

Врач сравнил уханьский штамм коронавируса и «Дельты». «Визитной карточкой» первого является потеря обоняния, а второй, хоть имеет такую же черту, но она проявляется гораздо реже.

Также Болибок сообщил, что медики из других стран, где «Омикрон» уже распространился в достаточной мере, рассказывают, что потеря обоняния встречается очень редко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возросшая смертность в стране в значительной степени связана с распространением коронавирусной инфекции. Также российский лидер добавил, что эпидемиологическая остановка остается напряженной.